borislav1302

Приветствую Евгений. Насчитайте стоимость сайта исходя из ТЗ.
Сайты «под ключ»1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Приветствую Евгений. Насчитайте стоимость сайта исходя из ТЗ.
Приветствую Андрей. Меня зовут Борис. Я ищу разработчика для выполнения интерактивной презентации в формате мультфильма, фото и концепция прилагаются. Для более подробной информации предлагаю созвониться в скайпе.
1. Есть 14 фотографий в full hd, их нужно будет обработать в фотошопе, Фото должны быть цветными в затемненных холодных тонах (темно-синие, черные). 2. Нужно будет отрисовать 6 анимационных иконок, чтоб на сайте при наведении ...