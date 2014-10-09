borislav1302

1. Есть 14 фотографий в full hd, их нужно будет обработать в фотошопе, Фото должны быть цветными в затемненных холодных тонах (темно-синие, черные). 2. Нужно будет отрисовать 6 анимационных иконок, чтоб на сайте при наведении ...