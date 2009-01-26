borisovart

Разработка скринсейвера с красивым дымом. Пример дыма на картинке. Нужно что-то вроде морфинга, как, например, визуализация в винампе или винмедиаплеере. Видеороликом нельзя. Скринсейвер должен быть в виде установочного пакета под виндовс. Ваши предложения по возможным методам реализации и, может быть, ...