borisovart

Разработка скринсейвера с красивым дымом. Пример дыма на картинке. Нужно что-то вроде морфинга, как, например, визуализация в винампе или винмедиаплеере. Видеороликом нельзя. Скринсейвер должен быть в виде установочного пакета под виндовс. Ваши предложения по возможным методам реализации и, может быть, ...
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Сайт - страница с IQ тестом. Короткое описание: Страница со вступлением и последовательное прохождение по вопросам. В конце теста (после ответа на посл. вопрос) - страница с результатом. Необходимо написать механизм, позволяющий наполнять IQ тест вопросами ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен AS3 программист для разработки флеш-клиента клиент-серверной игры. Необходимые навыки: * AS3, ООП, связка Flash с PHP через запросы в виде XML, понимание системы клиент-сервер и мультиплеера. * Умение работать в команде, разбираться с чужим ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад