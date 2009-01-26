borisovart

Артем Борисов borisovart

 
50 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Скринсейвер для виндовс

    Разработка скринсейвера с красивым дымом. Пример дыма на картинке. Нужно что-то вроде морфинга, как, например, визуализация в винампе или винмедиаплеере. Видеороликом нельзя. Скринсейвер должен быть в виде установочного пакета под виндовс. Ваши предложения по возможным методам реализации и, может быть, ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с IQ тестом.

    Сайт - страница с IQ тестом. Короткое описание: Страница со вступлением и последовательное прохождение по вопросам. В конце теста (после ответа на посл. вопрос) - страница с результатом. Необходимо написать механизм, позволяющий наполнять IQ тест вопросами ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка флеш-клиента клиент-серверной игры

    Нужен AS3 программист для разработки флеш-клиента клиент-серверной игры. Необходимые навыки: * AS3, ООП, связка Flash с PHP через запросы в виде XML, понимание системы клиент-сервер и мультиплеера. * Умение работать в команде, разбираться с чужим ...

    PHPFlash
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад