born4burn

Павел Ненахов born4burn

 
35 летРоссия/Липецк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптировать верстку на woocommerce

    $367

    Необходимо натянуть верстку интернет-магазина [url=http://o93735u0.beget.tech/food_delivery/#]http://o93735u0.beget.tech/food_delivery/#[/url] на cms wordpress с использованием плагина woocommerce. Рекомендованные дополнительные плагины: [list][*]cpt ui [*]advanced custom fields pro (приложу архив) [/list] Важные моменты: [list=1][*]Раздел верхних баннеров. Возможность добавлять, редактировать, удалять баннеры. Поля баннера: изображение, ссылка произвольная [*]Блок: Рекомендуем. Стандартный ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад