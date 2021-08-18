Необходимо натянуть верстку интернет-магазина [url=http://o93735u0.beget.tech/food_delivery/#]http://o93735u0.beget.tech/food_delivery/#[/url] на cms wordpress с использованием плагина woocommerce. Рекомендованные дополнительные плагины: [list][*]cpt ui [*]advanced custom fields pro (приложу архив) [/list] Важные моменты: [list=1][*]Раздел верхних баннеров. Возможность добавлять, редактировать, удалять баннеры. Поля баннера: изображение, ссылка произвольная [*]Блок: Рекомендуем. Стандартный ...