Вітаю. Потрібна людина, на постійний пул задач в SaaS сервіс для монтування відео для ютуб та коротких відео. Я чітко розумію, що я хочу та маю референси. Я менеджер, тому обіцяю чітку ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $100Видеомонтаж14 заявокЗакрыт3 месяца назад
[b]Задача: [/b]налаштувати рекламну компанію для сервіса по підписці. Темати: сервіс для створення чат-ботів та ввіджета на сайт. Початкові дані: Є компанія яка працювала 2 місяця, але в компанії низкі показники якості. Компанія створюваалась бистро для валідації гіпотизи. Тепер задача ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нам потрібно розробити інтро для саас сервісу ютуб канал з відео інструкціями. Референс - [url=https://www.youtube.com/watch?v=OfTYmV4GKUg]https://www.youtube.com/watch?v=OfTYmV4GKUg[/url] Перші -6-7 секунд. 1. Появляється текст. 2. Музика класична. Саме в такій інтонації. Важливо щоб аудіо музики можноо було використовувати на ютуб, або запропонувати варіанти купити. 3. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
год назад
Оперативно, коротко и ясно поставленная задача
Ответный отзыв
Все супер. Дякую