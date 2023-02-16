botoone

Іван Бото botoone

 
38 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Розробка чат ботів

Розробка чат ботів

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Налаштуваня Google Ads реклами | Настройка Google Ads

    [b]Задача: [/b]налаштувати рекламну компанію для сервіса по підписці.  Темати: сервіс для створення чат-ботів та ввіджета на сайт.  Початкові дані: Є компанія яка працювала 2 місяця, але в компанії низкі показники якості. Компанія створюваалась бистро для валідації гіпотизи.  Тепер задача ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Розробка короткого інтро для відео Ютуб каналу.

    Нам потрібно розробити інтро для саас сервісу ютуб канал з відео інструкціями.  Референс - [url=https://www.youtube.com/watch?v=OfTYmV4GKUg]https://www.youtube.com/watch?v=OfTYmV4GKUg[/url]  Перші -6-7 секунд.  1. Появляється текст.  2. Музика класична. Саме в такій інтонації.  Важливо щоб аудіо музики можноо було використовувати на ютуб, або запропонувати варіанти купити.  3. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
год назад
Розробка короткого інтро для відео Ютуб каналу.
Оперативно, коротко и ясно поставленная задача
Все супер. Дякую
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