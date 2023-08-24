Необхідно зробити відео монтаж відео та Reels.

Ищем креативного человека умеющего монтировать красивые ролики на постоянное сотрудничество. Задача простая на тему про животных. Я предоставляю вам готовую аудио дорожку, на которую нужно максимально подробно и с хорошим погружением наложить видеоряд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю.
Потрібна людина, на постійний пул задач в SaaS сервіс для монтування відео для ютуб та коротких відео.
Я чітко розумію, що я хочу та маю референси.
Я менеджер, тому обіцяю чітку (наскільки в моїх компетенціях) постановку задач по відео.
До виконавця вимоги:
1. Бути технологічним, розуміти хоть трохи в ІТ.
2. Буди легким і приємний(а) в спілкуванні.
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