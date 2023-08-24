Необхідно зробити відео монтаж відео та Reels.

Вітаю.



Потрібна людина, на постійний пул задач в SaaS сервіс для монтування відео для ютуб та коротких відео.



Я чітко розумію, що я хочу та маю референси.



Я менеджер, тому обіцяю чітку (наскільки в моїх компетенціях) постановку задач по відео.



До виконавця вимоги:

1. Бути технологічним, розуміти хоть трохи в ІТ.

2. Буди легким і приємний(а) в спілкуванні.