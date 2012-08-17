$100
По готовому PSD нужна качественная и аккуратная верстка и интеграция под Drupal 5. Присутствуют элементы javascript. Присутствуют вставки флеш элементов. Срок 2 дня включая выходные.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
11 лет назад
По готовому PSD нужна качественная и аккуратная верстка и интеграция под Drupal 5. Присутствуют элементы javascript. Присутствуют вставки флеш элементов. Срок 2 дня включая выходные.
Требуется исполнитель, со знанием javascript, который сможет сделать качественную, аккуратную верстку сайта по готовому PSD под WordPress 3.1.4. Так же присутствуют вставки флеш элементов. Срок 1-2 дня. Соблюдение сроков обязательно.