bowod

Сергей bowod

 
40 летУкраина/Полтава
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Верстка и интеграция в CMS

    $100

    По готовому PSD нужна качественная и аккуратная верстка и интеграция под Drupal 5. Присутствуют элементы javascript. Присутствуют вставки флеш элементов. Срок 2 дня включая выходные.

    JavascriptDrupal
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется исполнитель, со знанием javascript, который сможет сделать качественную, аккуратную верстку сайта по готовому PSD под WordPress 3.1.4. Так же присутствуют вставки флеш элементов. Срок 1-2 дня. Соблюдение сроков обязательно.

    JavascriptWordPressВерстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад