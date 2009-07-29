Есть скрипт парсер музыки Необходимо прикрутить дополнительные источники парсинга которые имеються Плюс добавить возможность пользователям добавлять свою музыку в общую базу музыки и чтобы музыка после парсинга оставалась на сервере возможность удолять дубли в базе