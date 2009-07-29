Нужна помошь по скрипту DirectMailer
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Нужна помошь по скрипту DirectMailer
Необходимо расширить функционал скрипта Скрипт самопис
Есть скрипт парсер музыки Необходимо прикрутить дополнительные источники парсинга которые имеються Плюс добавить возможность пользователям добавлять свою музыку в общую базу музыки и чтобы музыка после парсинга оставалась на сервере возможность удолять дубли в базе
Необходимо доработать скрипт соц сети Тз при переписке
Перевод скрипта Необходимо перевести скрипт Скрипт на DLE