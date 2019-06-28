bramek_furniture

Вырезать предмет и поместить его на прозрачный фон. При необходимости отредактировать качество отображения. Порядка 40 изображений. Срок исполнения 03.03.2020. пример по ссылке http://joxi.ru/VrwpxlWs7z91Nm
Требуются дизайнеры и 3Д визуализаторы
Заказываю дизайн мебели и помещений, обработку фотографий, обработку текстур для замыкания контура
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$5
выплачено фрилансерам
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- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо визуализировать рельефные панели в интерьере. Примерно так http://bramek.ru/useful/3d-paneli-na-bumazhnoy-osnove/paneli-v-interere-varianty-ispolzovaniya-3d-paneley/. 3Д модели панелей в формате stl предоставим 34 варианта. Необходимо в 6 вариантах интерьеров визуализировать панели и окрасить их в различные варианты оттенков. Результат ...3D-графика16 заявокЗакрыт5 лет назад
Для выполнения работ связанных с обработкой сканированных изображений, а именно составление узора/рисунка/текстуры из скана в "зацикленное изображение" размером 214х300 мм в формате tiff с разрешением 600dpi. Работа выполняется следующим образом, мы присылаем скан рисунка, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
5 лет назад
Задача поставлена чётко, проблем не возникло, всегда на связи. Оплата своевременно!!! Всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
отличный исполнитель. рекомендую
$3
10 баллов
6 лет назад
Замечательный приятный заказчик. Точное и конкретное ТЗ. Оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарим Сергея за качественную работу. Срок исполнения заказа был максимум 3 дня. Знания и опыт позволили выполнить наше задание за 1 день. Обязательно повторим сотрудничество.