bramek_furniture

Для выполнения работ связанных с обработкой сканированных изображений, а именно составление узора/рисунка/текстуры из скана в "зацикленное изображение" размером 214х300 мм в формате tiff с разрешением 600dpi. Работа выполняется следующим образом, мы присылаем скан рисунка, ...