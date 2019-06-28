bramek_furniture

Нина bramek_furniture

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Требуются дизайнеры и 3Д визуализаторы

Заказываю дизайн мебели и помещений, обработку фотографий, обработку текстур для замыкания контура

недостаточно оценок
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$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
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  • Обработка фотографий.

    Вырезать предмет и поместить его на прозрачный фон. При необходимости отредактировать качество отображения. Порядка 40 изображений. Срок исполнения 03.03.2020. пример по ссылке http://joxi.ru/VrwpxlWs7z91Nm

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Визуализация обоев в интерьере

    Необходимо визуализировать рельефные панели в интерьере. Примерно так http://bramek.ru/useful/3d-paneli-na-bumazhnoy-osnove/paneli-v-interere-varianty-ispolzovaniya-3d-paneley/.  3Д модели панелей в формате stl предоставим 34 варианта.  Необходимо в 6 вариантах интерьеров визуализировать панели и окрасить их в различные варианты оттенков.  Результат ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Составление изображений древесного и фантазийного декора из скана.

    Для выполнения работ связанных с обработкой сканированных изображений, а именно составление узора/рисунка/текстуры из скана в "зацикленное изображение" размером 214х300 мм в формате tiff с разрешением 600dpi.  Работа выполняется следующим образом, мы присылаем скан рисунка, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографий.
Задача поставлена чётко, проблем не возникло, всегда на связи. Оплата своевременно!!! Всем рекомендую !!!
отличный исполнитель. рекомендую
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johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Составление изображений древесного и фантазийного декора из скана.
Замечательный приятный заказчик. Точное и конкретное ТЗ. Оперативная оплата. Рекомендую!
Благодарим Сергея за качественную работу. Срок исполнения заказа был максимум 3 дня. Знания и опыт позволили выполнить наше задание за 1 день. Обязательно повторим сотрудничество.
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