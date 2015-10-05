Добрый день! Нужно отредактировать фотографию. Убрать размытость на сколько это возможно. Оплатить могу только через paypal.com
- Обработка фотографий13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
На сайте имеется чат от поставщика iflychat.com, Нужно сделать так, чтобы при нажатии на любого пользователя чата его ник появился в строке ввода сообщений. Движек сайта от oxwall и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Имеется плагин Slideshow выводящий изображения по порядку. Image Slideshow. Требуется добавить функцию Random . Возможность оплаты только PayPal.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется описание для сайта пикантных знакомств. Подробнее в переписке. Оплата за работу возможна только платёжной системой PayPalКопирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется плагин для сайта на движке oxwall усложняющий копирование фотографий пользователей путем наложения прозрачного изображения с верху картинки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется увеличить прилагаемые файлы с 100px до 250px без потери качества или создать новые на 250 px максимально приближенные к прикрепленным ниже изображениям. Оплата возможна только через paypal.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Требуется увеличить прикрепленные ниже изображения с 100px до 250px без потери качества. Оплата возможна только через paypal.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
требуется изменить существующий логотип ruswingers.de на ruswingers.clubИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищем программиста для модификации компонентов сайта на CMS SkaDate. Оповещение пользователя о новом сообщении при несколько открытых окон браузера или вкладок (jQuery Title Alert) Оплата через paypalВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад