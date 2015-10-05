bremen

Алекс bremen

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Оплата только через систему paypal

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zerus1990
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработать плагин Slideshow для oxwall
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Огромная благодарность Андрею за проделанную работу! Ответственных подход к исполнению, качественная работа, быстрый результат!
Ответный отзыв
pavel9173
Павел 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Увеличение изображения
Очень ответственный и доброжелательный заказчик! Спасибо Вам большое!
С работой справился на отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Логотип сайта
Благодарю за проект! Очень приятно было работать. Заказчик отличный! Рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично, Спасибо Дмитрий! alles wunderbar, gerne wieder!))
Ответный отзыв