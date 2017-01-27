Меня зовут Юлия.
Мои последние работы: https://drive.google.com/open?id=1KBOuZa-g-9mjVYNSRj4HuXThDsthVcmf
Уже 9 лет изучаю рекламу, 4 года училась в МИПКиФ на специалиста по рекламному дизайну, 4 года в Университете Витте на рекламу и связи с общественностью. Работала в трех рекламных агентствах и одном маркетинговом, разных направленностей, так же в типографии, и решила уйти на фриланс, чтобы применять все свои знания и навыки в работе. Уже 5 лет занимаюсь фотосъемкой и ретушью фотографий, из которых 3 года обучения и более 2000 часов съемки за плечами: в студии, на природе, постановки и репортёрской, семейная, ню, животные, дети, предметная, рекламная.
Что я делаю:
- логотипы и фирменные стили;
- дизайн упаковки / этикетки;
- дизайн рекламой продукции / POS-материалов;
- баннеры, флешбаннеры;
- перевод растра в вектор;
-ретушь фото.
Как я работаю:
- на результат и до полного утверждения;
- с 50% предоплатой или по безопасной сделке FairPlay.
Буду рада сотрудничеству, связаться со мной можно:
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 903 284 16 36 (Звонки / Whatsapp / Viber)
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