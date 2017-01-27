Предметная съемка

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен5 заявок152 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать 2-3 фотографии для сайта. Объект - чайная бумага и чайные пакетики.

Во вложении фото, примерно того что нужно, но с нормальным фоном и светом, чтобы структура бумаги была видна.

Бумагу и пакетики предоставлю (Москва). 

Спасибо.

8 лет назад
guest_14793861088544
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bridgit211
Юлия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Юлия - добросовестный исполнитель. Терпеливо исполняла просьбы по правкам. Это важно, так как трудно сразу сформулировать то, что требуется и приходится продвигаться пробуя разные варианты ...
Было приятно поработать, рада,что помогла реализовать идею в фотографии. Все оплатили, как договаривались, довольно лояльный заказчик.

Заявки фрилансеров

bridgit211
Юлия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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