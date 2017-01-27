Предметная съемка

Добрый день.

Нужно сделать 2-3 фотографии для сайта. Объект - чайная бумага и чайные пакетики.

Во вложении фото, примерно того что нужно, но с нормальным фоном и светом, чтобы структура бумаги была видна.

Бумагу и пакетики предоставлю (Москва).

Спасибо.