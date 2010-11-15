$50
Проблема с версткой в интернет эксплорере, начиная с 7-го. http://test.lakebaikaltravel.com 1.наслаиваются блоки в середине страницы 2.сверху ненужная полоса 3.поправить шрифты
HTML-верстка8 заявок
Закрыт
13 лет назад
*Разработка конфигураций с нуля;
*Перенос данных из 7.7 в 8.1;
*Различные отчеты, в т.ч. графические;
*Создание обработок для оптимизации работы пользователей;
*Синхронизация с Outlook, Excel, и др.
Проблема с версткой в интернет эксплорере, начиная с 7-го. http://test.lakebaikaltravel.com 1.наслаиваются блоки в середине страницы 2.сверху ненужная полоса 3.поправить шрифты