brisk

Анастасия Бодрых brisk

 
NaN летРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
1C 7.7/8.1 Опыт более 5и лет

*Разработка конфигураций с нуля;

*Перенос данных из 7.7 в 8.1;

*Различные отчеты, в т.ч. графические;

*Создание обработок для оптимизации работы пользователей;

*Синхронизация с Outlook, Excel, и др.

  • Проблема с версткой в IE>7

    $50

    Проблема с версткой в интернет эксплорере, начиная с 7-го. http://test.lakebaikaltravel.com 1.наслаиваются блоки в середине страницы 2.сверху ненужная полоса 3.поправить шрифты

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад