Веб-разработка: верстка HTML5/CSS3, программирование JavaScript
Кроссбраузерная валидная HTML5/CSS3 верстка.
IE
Шаблоны Joomla, WordPress.
JavaScript:
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карусели
попапы
анимация
карты
игры
Предоплата 100% или СБР.
Работаю в будни.
Портфолио
- Верстка сайта Econica205 просмотров
- Верстка сайта DizKon. Работа участника246 просмотров
- Верстка сайта DizKon. Личная информация268 просмотров
- Верстка сайта DizKon. Главная страница216 просмотров
- Верстка письма для компании «iGivings»197 просмотров
- Верстка письма для компании «iGivings»188 просмотров
- Верстка письма для компании «ТНК»190 просмотров
- Верстка письма для компании «ТНК»177 просмотров
- Разработка сайта «Давление света»168 просмотров
- Фронтенд браузерной MMORPG «Shards of Empire»171 просмотр
- Cистема формирования жалоб на госзакупки171 просмотр
- Верстка интернет-магазина «Синель»178 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Филипп зарекомендовал себя как профессионал высокого класса. Коммуникабельный, задания и пожелания понимает с полу слова, всегда на связи в скайпе или по телефону. Работу выполнил с учетом Всех моих пожеланий. Буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое задание, всегда отвечает на вопросы, оплатил вовремя. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
от $15
#1279
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
#1224
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $15
#1713
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нет отзывов
от $15
#3875