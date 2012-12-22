bruha-weblance

Филипп bruha-weblance

 
39 летУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-разработка: верстка HTML5/CSS3, программирование JavaScript

Кроссбраузерная валидная HTML5/CSS3 верстка.

IE

Шаблоны Joomla, WordPress.

JavaScript:

калькуляторы

слайдеры

карусели

попапы

анимация

карты

игры

Предоплата 100% или СБР.

Работаю в будни.

JavascriptWordPressHTMLJoomla
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Отзывы заказчиков
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Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Срочно вставить дизайн
Филипп зарекомендовал себя как профессионал высокого класса. Коммуникабельный, задания и пожелания понимает с полу слова, всегда на связи в скайпе или по телефону. Работу выполнил с учетом Всех моих пожеланий. Буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую.
Четкое задание, всегда отвечает на вопросы, оплатил вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
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