Филипп зарекомендовал себя как профессионал высокого класса. Коммуникабельный, задания и пожелания понимает с полу слова, всегда на связи в скайпе или по телефону. Работу выполнил с учетом Всех моих пожеланий. Буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую.