brzoskwinia1992

Фрилансер. Открыта к предложениям для сотрудничества .
Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Являюсь UX/UI дизайнером. Опыт работы 1 год, но это не мешает мне создавать хорошие, удобные, функциональный дизайн-продукты. Есть чувство стиля и такта.
Особое внимание уделяю типографике, логической последовательности информации.
Свободно владею Figma, Photoshop, Illustrator.
Имею хорошую насмотренность и чувство вкуса.
Работала как над разработкой дизайна для личных блогов, так и над многостраничниками.
Умею слушать и слышать.
Ставка в час: 300 р.
Время работы: 8 часов в день.
Из личных качеств: пунктуальная, исполнительная, усидчивая, с хорошим вкусом и пониманием желания потребителей.
Портфолио: https://www.behance.net/brzoskwini3180
Телеграмм: kurganvalya