brzoskwinia1992

Фрилансер. Открыта к предложениям для сотрудничества .

Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Являюсь UX/UI дизайнером. Опыт работы 1 год, но это не мешает мне создавать хорошие, удобные, функциональный дизайн-продукты. Есть чувство стиля и такта.

Особое внимание уделяю типографике, логической последовательности информации.

Свободно владею Figma, Photoshop, Illustrator.

Имею хорошую насмотренность и чувство вкуса.

Работала как над разработкой дизайна для личных блогов, так и над многостраничниками.

Умею слушать и слышать.

Ставка в час: 300 р.

Время работы: 8 часов в день.

Из личных качеств: пунктуальная, исполнительная, усидчивая, с хорошим вкусом и пониманием желания потребителей.

Портфолио: https://www.behance.net/brzoskwini3180

Телеграмм: kurganvalya