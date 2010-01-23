У Ольги очень дипломатичный подход в работе: полагаю, врожденное чувство такта. Берет на себя всю ответственность за решения, в которых заказчик как правило просто не разбирается, таким образом, в итоге оставляя только выбрать понравившееся. Задачи в проекте не были поставлены четко с целью того что называется отдать место для творчества в соответствии с современными вкусами и особенностями (да и по причине незнания как это все вообще работает). Ольга сразу поняла что к чему и выполнила все как нельзя лучше, учитывая тот факт, что заказчик не поставивши конкретных задач в то же время оставался требовательным к выполняемой работе. Также Ольге легко можно отдать весь проект, то что называется "под ключ", не беспокоясь, что она станет в тупик (сама найдет смежных специалистов, все организует и пр.). В общем очень рад сотрудничеству, Ольге выражаю благодарность, и настоятельно рекомендую специалиста людям, которые ищут на сайте профессионалов. Спасибо.