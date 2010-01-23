budeniy

Сергей Потемкин budeniy

 
43 годаГермания/Дрезден
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Посчитать налоговую нагрузку организации

    $50

    Тема курсовой: взаимоотношения организации с бюджетом. нужно на примере организации. нужно сделать небольшой (стр. хотя бы 6-7 включая какие-нибудь таблицы) расчет влияния налоговых платежей на деятельность организаций (налоговая нагрузка и пр.). желательно, если кто-то уже делал. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рассылка по списку адресов

    Необходимо разослать письма по 200 адресам - компаниям, работающим по нашему направлению (в том числе с нами). Но так, чтобы это не было спамом. Либо, для тех, кто пользуется программами для спам рассылки (как например) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен переводчик с/на немецкий

    $50

    Очень нужен переводчик с/на немецкий, главным образом, деловой переписки. Исключительно для тех, кто работает дома и часто бывает в сети. Отрасль: деревообработка. Обсуждаются всегда сложные вопросы. Спасибо.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект для Игоря Степ

    $50

    Необходимо поддержать переписку с зарубежными партнерами. Язык - немецкий. Отрасль - деревообработка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Контент на английском

    $100

    Добрый День. Необходимо заполнить сайт. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. В идеале - 2 языка (немецкий).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение сайта на английском и немецком

    Добрый День. Необходимо заполнить сайт-визитку. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. 2 языка.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта на английском

    $100

    Добрый День. Необходимо заполнить сайт-визитку. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. В идеале - 2 языка (немецкий).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод писем. Немецкий.

    Необходимо поддержать переписку с немецкими партнерами. Сфера деятельности - поставка лесоматериалов. Срок несколько недель-месяцев. Оплата банковским переводом в рублях.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cheksa
Дикая 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Рассылка по списку адресов
Сергей, хороший заказчик. Работать с ним не в тягость, а в удовольствие. Рекомендую его как новичкам, так и профессионалам. Мне кажется что в реальной жизни он еще лучше чем в онлайн. ))
Все сделала быстро, без лишних вопросов. Очень рекомендую. Елене спасибо.
Ответный отзыв
IgorStep
Степ 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Проект для Игоря Степ
Рекоммендую Всем Сергея как профессионала своего дела, делового и ответственного человека и заказчика. Интересные и разноплановые заказы в разных направлениях перевода - нем-рус, рус-нем и англ-нем - и специфике - художественный, технический, вот теперь - деловая переписка. Всегда на связи. Оплата без задержек. И просто интеллигентный, приятный и интересный в общении человек. Рад буду дальнейшему общению и сотрудничеству с Сергеем.
В сфере лесного хозяйства и деревообработки Игорь является незаменимым помощником специалистов, для которых 95 процентов переводчиков с хорошим образованием просто не подходят, так как не могут понимать как вообще все это работает. Игорь в первую очередь специалист по деревообработке, а потом только переводчик. Таким образом все понимает очень хорошо и делает перевод таким, каким его понимают все наши специалисты. Обязателен и всегда управляется в срок. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую как профессионала.
Ответный отзыв
IgorStep
Степ 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Проект для Игоря Степ
Интересное творческое задание (перевод с немецкого на русский описания деятельности компании). Понравилось. Рекомендую Сергея как ответственного и серьезного заказчика. Рад буду снова поработать вместе!
Спасибо за качественный и творческий перевод. Все на высоком уровне и раньше объявленного срока. Рекомендую всем Игоря как высокопрофессионального переводчика. Будем обращаться еще. Спасибо.
Ответный отзыв
IgorStep
Степ 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
9 баллов
14 лет назад
Перевод сайта с английского на немецкий
Опыт приятного и интересного сотрудничества. Ответственный заказчик. Необходимая предоплата и своевременная оплата. Интересный проект. Рекомендую всем этого человека. Рад буду сотрудничеству в будущем.
Работа была выполнена точно в срок. Переводом удовлетворен. Хороший исполнитель. Спасибо.
Ответный отзыв
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Контент на английском
Отличный заказчик! Было выслано ТЗ на полторы страницы, все расписано, что нужно и где. Тема, правда, не из легких, но с поддержкой Сергея все получилось отлично. Все непонятные моменты были разложены по полочкам. Человек с хорошим чувством юмора, общаться было легко. Спасибо за интересный опыт!
У Ольги очень дипломатичный подход в работе: полагаю, врожденное чувство такта. Берет на себя всю ответственность за решения, в которых заказчик как правило просто не разбирается, таким образом, в итоге оставляя только выбрать понравившееся. Задачи в проекте не были поставлены четко с целью того что называется отдать место для творчества в соответствии с современными вкусами и особенностями (да и по причине незнания как это все вообще работает). Ольга сразу поняла что к чему и выполнила все как нельзя лучше, учитывая тот факт, что заказчик не поставивши конкретных задач в то же время оставался требовательным к выполняемой работе. Также Ольге легко можно отдать весь проект, то что называется "под ключ", не беспокоясь, что она станет в тупик (сама найдет смежных специалистов, все организует и пр.). В общем очень рад сотрудничеству, Ольге выражаю благодарность, и настоятельно рекомендую специалиста людям, которые ищут на сайте профессионалов. Спасибо.
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