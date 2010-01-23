Нужно сделать реферат по бухучету. Тема - налоговая нагрузка. С расчетом.
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Тема курсовой: взаимоотношения организации с бюджетом. нужно на примере организации. нужно сделать небольшой (стр. хотя бы 6-7 включая какие-нибудь таблицы) расчет влияния налоговых платежей на деятельность организаций (налоговая нагрузка и пр.). желательно, если кто-то уже делал. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разослать письма по 200 адресам - компаниям, работающим по нашему направлению (в том числе с нами). Но так, чтобы это не было спамом. Либо, для тех, кто пользуется программами для спам рассылки (как например) ...Завершен14 лет назад
- $50
Очень нужен переводчик с/на немецкий, главным образом, деловой переписки. Исключительно для тех, кто работает дома и часто бывает в сети. Отрасль: деревообработка. Обсуждаются всегда сложные вопросы. Спасибо.Переводы13 заявокЗакрыт14 лет назад
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Необходимо поддержать переписку с зарубежными партнерами. Язык - немецкий. Отрасль - деревообработка.Завершен14 лет назад
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Перевод статьи на немецкий с элементами творчества.Завершен14 лет назад
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Добрый День. Необходимо заполнить сайт. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. В идеале - 2 языка (немецкий).Завершен14 лет назад
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Добрый День. Требуется специалист со знанием терминов из деревообрабатывающей и лесной промышленности для перевода сайта с английского на немецкий.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый День. Необходимо зарегистрировать сайт .eu в крупнейших европейских поисковиках: yahoo, altavista, go и пр. Прошу при отлкике предложить цену. Спасибо.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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В идеале английский-немецкий. Не более 100 слов. Можно с музыкальным сопровождением, все в зависимости от цены.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый День. Необходимо заполнить сайт-визитку. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. 2 языка.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый День. Необходимо заполнить сайт-визитку. Отрасль - экспорт лесоматериалов. Раздел продукция, раздел о компании, раздел условия работы, без новостей. Часть картинок есть. Примеры сайтов дам. В идеале - 2 языка (немецкий).Закрыт14 лет назад
Необходимо поддержать переписку с немецкими партнерами. Сфера деятельности - поставка лесоматериалов. Срок несколько недель-месяцев. Оплата банковским переводом в рублях.Завершен14 лет назад