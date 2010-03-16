Проект для Игоря Степ

В сфере лесного хозяйства и деревообработки Игорь является незаменимым помощником специалистов, для которых 95 процентов переводчиков с хорошим образованием просто не подходят, так как не могут понимать как вообще все это работает. Игорь в первую очередь специалист по деревообработке, а потом только переводчик. Таким образом все понимает очень хорошо и делает перевод таким, каким его понимают все наши специалисты. Обязателен и всегда управляется в срок. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую как профессионала.