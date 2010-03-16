Проект для Игоря Степ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки205 просмотров

Необходимо поддержать переписку с зарубежными партнерами. Язык - немецкий. Отрасль - деревообработка.

15 лет назад
budeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$3
1 день
В сфере лесного хозяйства и деревообработки Игорь является незаменимым помощником специалистов, для которых 95 процентов переводчиков с хорошим образованием просто не подходят, так как не могут понимать как вообще все это работает. Игорь в первую очередь специалист по деревообработке, а потом только переводчик. Таким образом все понимает очень хорошо и делает перевод таким, каким его понимают все наши специалисты. Обязателен и всегда управляется в срок. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую как профессионала.
Рекоммендую Всем Сергея как профессионала своего дела, делового и ответственного человека и заказчика. Интересные и разноплановые заказы в разных направлениях перевода - нем-рус, рус-нем и англ-нем - и специфике - художественный, технический, вот теперь - деловая переписка. Всегда на связи. Оплата без задержек. И просто интеллигентный, приятный и интересный в общении человек. Рад буду дальнейшему общению и сотрудничеству с Сергеем.

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IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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