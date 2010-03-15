Перевод обзора

Нужно перевести документацию к функциям. Для начала модуль(раздел) Core http://www.amxmodx.org/doc/source/functions/core/index.htm Там около 320 функций, у каждой функции переводить 2-4 предложения. Сколько будет стоит? P.S. На русский
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