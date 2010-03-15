Требуется перевод руководства на принтер этикеток. Имеется аналогичное руководства для ориентира. Готовое руководство должно быть в формате pdf.
Перевести статью с англ. на рус.
Перевести статью с английского на русский 1000 знаков.
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