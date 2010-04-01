Необходимо сделать перевод 4-х одинаковых статей по смыслу, но с разными стилями написания. Перевести необходимо на 6 языков: 1. Английский (отменен) 2. Испанский 3. Итальянский 4. Французкий 5. ...
Перевод на французский
Необходим перевод на грамотный французский краткой биографии соискателя. Объём- 4765 знаков с пробелами. Срок исполнения-до утра понедельника( до 9 по Москве). Пишите стоимость за 1800 знаков с пробелами. Оплата-по факту, по вэбмани или яндекс-деньги.
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