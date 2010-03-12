Небольшой перевод с китайского до 16-17 мск

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Завершен1 заявка143 просмотра

Добрый день, нужен переводчик с китайского.

Работка небольшая, сегодня до 16-17 мск

указывайте цены

15 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

Anick
Анна 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена оперативно и качественно! Непременно обращусь еще! РЕКОМЕНДУЮ!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, корректный стиль общения. Была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Anick
Анна 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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