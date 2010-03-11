Перевести текст с английского на русский

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Завершен6 заявок263 просмотра

Нужно перевести текст с английского на русский.

Приоритет отдаю цене за работу и времени (нужно в ближайшие часы). Поэтому указывайте пож-та цену и срок.

Текст в архиве: http://narod.ru/disk/18652404000/perevod.rar.html

15 лет назад
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lvaleria
Валерия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Огромная благодарность Валерии за отлично выполненный перевод. Никаких нареканий - всё грамотно, четко и быстро. Обязательно продолжим сотрудничество.
Очень приятный в общении заказчик, четко поставленное задание. Понравилось с ним работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lvaleria
Валерия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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