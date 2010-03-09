Латынь

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Завершен8 заявок310 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить небольшую работу по латыни (см. вложение).

15 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
От сотрудничества с Татьяной остались самые положительные впечатления: выполненная работа отличается высоким качеством. Сроки – минимальные. Будем рады продолжить сотрудничество и рекомендуем Татьяну как ответственного автора.
От сотрудничества с Александром остались прекрасные впечатления. Интересное и четкое задание, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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