Короткий текст нем-укр

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Требуется переводчик для перевода короткого текста (555 слов) с немецкого на украинский.

текст прилагается. просьба отвечать на почту с указанием стоимости за слово в центах.

15 лет назад
Andrey_Ch
Cherevko Andrey 
58 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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