Нужно в течении 40 минут перевести отрывок несложного текста... Около 2000 символов. Плачу 2,5$ за 1000 символов. Оплата через 2 часа после приема перевода.
Короткий текст нем-укр
Требуется переводчик для перевода короткого текста (555 слов) с немецкого на украинский.
текст прилагается. просьба отвечать на почту с указанием стоимости за слово в центах.
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