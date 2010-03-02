Перевод текста на англ. язык (5000 знаков)

$50
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Закрыт1 заявка369 просмотров

Нужно перевести текст на английский язык (5000 знаков).

Текст будет размещён на главную страницу интернет магазина одежды.

15 лет назад
FlanBock
Роман 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад
$13
1 день
Очень положительный заказчик! Приятная работа и быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад

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