Есть англоязычная версия сайта. Надо проверить тексты на предмет опечаток, ошибок, неправильно употребленных выражений и т.д. Общий объем текста - около 12 страниц печатного текста (около 20тыс. символов, включая пробелы). После проверки дать отчет ...
Перевод текста на англ. язык (5000 знаков)
Нужно перевести текст на английский язык (5000 знаков).
Текст будет размещён на главную страницу интернет магазина одежды.
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