# 1 — $ 5

Я лично переспрашивал многих переводчиков и никто толком не может перевести два предложения!

Проблема в том что напарник зарегистрировал домен с кривым названием (этот домен здесь фигурировать не будет).

Требования, составить название для проекта из ниже предложенных. С русского на английский. Так что бы было понятно и англичанину и американцу.

1. Кузница доходов:

Перевод словарей:

Smithy income

Smithy of incomes

Smithy income

Smithy income

2. Кузница дохода:

Перевод словарей:

Smithy income

Income smithy

Smithy income

Smithy income

За эти два предложения (я бы сказал названия) - Кузница дохода и Кузница доходов, мы вручим 5 долларов США.

Кстати этот конкурс и будут испытанием для многих, ведь многие мнения не совпадут с другими мнениями.