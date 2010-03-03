Нужно перевести статью 6389 знаков с английского на русский. статья автотематики.
Перевести два предложения!
Я лично переспрашивал многих переводчиков и никто толком не может перевести два предложения!
Проблема в том что напарник зарегистрировал домен с кривым названием (этот домен здесь фигурировать не будет).
Требования, составить название для проекта из ниже предложенных. С русского на английский. Так что бы было понятно и англичанину и американцу.
1. Кузница доходов:
Перевод словарей:
Smithy income
Smithy of incomes
Smithy income
Smithy income
2. Кузница дохода:
Перевод словарей:
Smithy income
Income smithy
Smithy income
Smithy income
За эти два предложения (я бы сказал названия) - Кузница дохода и Кузница доходов, мы вручим 5 долларов США.
Кстати этот конкурс и будут испытанием для многих, ведь многие мнения не совпадут с другими мнениями.
Победитель конкурса
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