Перевести два предложения!

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок512 просмотров
#1$5

Я лично переспрашивал многих переводчиков и никто толком не может перевести два предложения!

Проблема в том что напарник зарегистрировал домен с кривым названием (этот домен здесь фигурировать не будет).

Требования, составить название для проекта из ниже предложенных. С русского на английский. Так что бы было понятно и англичанину и американцу.

1. Кузница доходов:

Перевод словарей:

Smithy income

Smithy of incomes

Smithy income

Smithy income

2. Кузница дохода:

Перевод словарей:

Smithy income

Income smithy

Smithy income

Smithy income

За эти два предложения (я бы сказал названия) - Кузница дохода и Кузница доходов, мы вручим 5 долларов США.

Кстати этот конкурс и будут испытанием для многих, ведь многие мнения не совпадут с другими мнениями.

15 лет назад
shova
Шовин 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

_Ivan_
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

_Ivan_
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1

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