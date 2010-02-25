Перевести на армянский

$50
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Закрытнет заявок126 просмотров

Уважаемые переводчики, есть очень срочный заказ.

буквально за час нужно перевести паспорт НА армянский язык.

есть два строгих условия:

1. отличное знание армянского

2. наличие шрифтов армянского языка

цена вопроса 500 рублей.

для связи оставляйте контакты здесь либо пишите на скайп buro24

Заранее спасибо

15 лет назад
kakotka
Карина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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