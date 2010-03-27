Перевод текстов на немецком языке

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен8 заявок187 просмотров

Нужны срочно

15 лет назад
evge-uv
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличное качество выполнения и точно в срок! Только приятные впечатления от сотрудничества.
В очередной раз просто повезло с таким заказчиком. Побольше бы таких пунктуальных и ответственных.

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод на русский статьи по инф.безопасности

    Нужно в кратчайшие сроки перевести статью по информационной безопасности на русский. Соблюдать соответствующий слэнг и терминологию жанра :) 5 страниц английского текста. Срок завтра в обед- крайний. Пишите предложения о сроке и цене. Ссылка на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод cms PhpFox 2

    $30

    Нужно перевести cms PhpFox 2, ленг пак которой вмещает около 5000 фраз, среди которых, как состоящие из одного слова так и предложения, перевод требуется более-мение вдумчивый.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Польский язык!

    Добрый день переводчикам польского. Имеется некачественно сделанный перевод польского - клиент знает разговорный польский и недоволен. Нужно отредактировать очень четко и без единой ошибки. Пишите кто может.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватный проект для merit перевод 3-х файлов

    $300

    Переводы PDF документов с сохранением верстки. Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать. Перевод 3-х файлов с сохранением верстки. Очередность: 1. Hot chocolate machine in ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод договоров с английского на русский

    $100

    Перевода договоров по Real Estate тематике с английского языка на русский. Оплата 3 долл. за 1800 знаков. Каждый договор - около 35000 знаков. Перед подачей заявки просьба выполнить тестовый перевод: SEVERABILITY ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод философского текста англ=>рус

    Необходимо перевести философский текст с английского языка на русский. Красота речи не требуется, лучше точность. Сроки тоже не сильно важны. Главную роль играет цена. Объем: 80 тысяч печатных символов с пробелами. Прикреплен файл ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод текстов на тему туризма и путешествий

    Требуется переводчик с английского языка на постоянную работу в русскоязычном информационно-развлекательном интернет-проекте, тематика - туризм и путешествия. Содержание работы — перевод несложных повествовательных и новостийных текстов на русский язык, желательно с размещением ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с английского на русский 19 тыс. знаков

    Необходимо перевести статью с английского языка на литературный русский, максимально близко к тексту. Тематика: Информационные технологии, Интернет, инженерная инфраструктура, ЦОД. Пишите стоимость и сроки выполнения работы. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочный перевод (результат к 9.00 по Москве)

    Максимально срочно (результат к 9.00 по Москве) необходимо перевести мануал на сокоохладитель (см. файл). Перевод Ворд с версткой под оригинал, схемы переводить не нужно т.е. только до стр. 9. Оплата по фактическому объему. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад