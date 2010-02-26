Требуется человек для долгосрочного сотрудничества. Нужно будет переводить англоязычные статьи по темам: css, javascript (библиотеки jquery и т.д.), cms (wordpress, ...). Цена 67 рублей за 1000 символов без пробелов. Оплата: только wmr ...
Перевод юридического документа с нем. на рус.
Нужен перевод юридического документа с немецкого на русский! Сдать к 13.00 по Москве 2 марта.
Оплата: 100р - 1800 знаков с пробелами. Всего около 20 стр, разделю между несколькими исполнителями!
Стучитесь в асю: 587736673
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
Пока материалов нет, они будут передаваться по мере поступления ко мне. В общей сложности будет около 10 фирм. Где-то будет пару предложений кто-то пришлет 2 страницы. Вот как было в ...Переводы26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Уважаемые переводчики, есть очень срочный заказ. буквально за час нужно перевести паспорт НА армянский язык. есть два строгих условия: 1. отличное знание армянского 2. наличие шрифтов ...Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны срочноЗавершен15 лет назад
Нужно в кратчайшие сроки перевести статью по информационной безопасности на русский. Соблюдать соответствующий слэнг и терминологию жанра :) 5 страниц английского текста. Срок завтра в обед- крайний. Пишите предложения о сроке и цене. Ссылка на ...Завершен15 лет назад
- $40
Требуется написать по статье медецинской тематике на датском и нидерландском (голандском) языках. Размер статей по 2К.Завершен15 лет назад
- $30
Нужно перевести cms PhpFox 2, ленг пак которой вмещает около 5000 фраз, среди которых, как состоящие из одного слова так и предложения, перевод требуется более-мение вдумчивый.Завершен15 лет назад
Добрый день переводчикам польского. Имеется некачественно сделанный перевод польского - клиент знает разговорный польский и недоволен. Нужно отредактировать очень четко и без единой ошибки. Пишите кто может.Переводы7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Переводы PDF документов с сохранением верстки. Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать. Перевод 3-х файлов с сохранением верстки. Очередность: 1. Hot chocolate machine in ...Закрыт15 лет назад
- $100
Перевода договоров по Real Estate тематике с английского языка на русский. Оплата 3 долл. за 1800 знаков. Каждый договор - около 35000 знаков. Перед подачей заявки просьба выполнить тестовый перевод: SEVERABILITY ...Переводы12 заявокЗакрыт15 лет назад