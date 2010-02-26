Перевод юридического документа с нем. на рус.

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Закрыт2 заявки271 просмотр

Нужен перевод юридического документа с немецкого на русский! Сдать к 13.00 по Москве 2 марта.

Оплата: 100р - 1800 знаков с пробелами. Всего около 20 стр, разделю между несколькими исполнителями!

Стучитесь в асю: 587736673

15 лет назад
katyonysh
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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