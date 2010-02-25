Перевести каталог с Rus->En и Rus->De

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Закрыт26 заявок403 просмотра

Пока материалов нет, они будут передаваться по мере поступления ко мне.

В общей сложности будет около 10 фирм.

Где-то будет пару предложений кто-то пришлет 2 страницы.

Вот как было в прошлом году. Смотри вложения. Это абсолютно не предмет для подражания, просто что-бы вы понимали какого плана будет Информация.

Обязательное условие, это вся информация должна быть в одном формате. Формат адресов и телефонов везде одинковый, шрифты, абзацы , кавычки везде одинаоквые, вобщем чтоб я потом не редактировал потом это повторно.

Оплата по количеству знаков, или любая другая предложенная вами.

15 лет назад
Kostas2001
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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