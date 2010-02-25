Пока материалов нет, они будут передаваться по мере поступления ко мне. В общей сложности будет около 10 фирм. Где-то будет пару предложений кто-то пришлет 2 страницы. Вот как было в ...
Перевод статей с английского языка.
Требуется человек для долгосрочного сотрудничества. Нужно будет переводить англоязычные статьи по темам: css, javascript (библиотеки jquery и т.д.), cms (wordpress, ...).
Цена 67 рублей за 1000 символов без пробелов.
Оплата: только wmr
Никаких предоплат.
Схема работы: я даю ссылку на статью или несколько статей -> получаю перевод -> если все ок = wmr
Просьба отзываться только тем, кто знает, что такое css, javascript (библиотеки jquery и т.д.), cms (wordpress, ...) иначе за перевод, пусть и красивый но не в рамках темы денег не дам.
Статьи по размерам могут быть разными... от 2 тысяч символов в одной до 15 - 16 тысяч. Обьем: ~ $100 в месяц. Дальше возможно больше.
Заявки фрилансеров
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