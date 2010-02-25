Перевод статей с английского языка.

Требуется человек для долгосрочного сотрудничества. Нужно будет переводить англоязычные статьи по темам: css, javascript (библиотеки jquery и т.д.), cms (wordpress, ...).

Цена 67 рублей за 1000 символов без пробелов.

Оплата: только wmr

Никаких предоплат.

Схема работы: я даю ссылку на статью или несколько статей -> получаю перевод -> если все ок = wmr

Просьба отзываться только тем, кто знает, что такое css, javascript (библиотеки jquery и т.д.), cms (wordpress, ...) иначе за перевод, пусть и красивый но не в рамках темы денег не дам.

Статьи по размерам могут быть разными... от 2 тысяч символов в одной до 15 - 16 тысяч. Обьем: ~ $100 в месяц. Дальше возможно больше.