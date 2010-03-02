Переводить скрипт AdManagerPro с англ. на рус.

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Закрыт5 заявок171 просмотр

Нужно переводить с английский на русский скрипт AdManagerPro сайт www.advt.donish.tj

нету ланг пака в скрипт...

все текст прописан в самом скрипте в файлах index.html и т.д

15 лет назад
abdyl
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

winion
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Взялся за перевод, но не входить на связь! Человек не честный!

Заявки фрилансеров

winion
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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