Здравствуйте, господа фрилансеры! Задача: выполнить технический перевод статьи с английского на русский язык на тему машиностроение. Объем 3000 знаков без пробелов. Предлагайте цены и сроки.
Укр.-англ. перевод; нефтепромышленное оборудование
Нужно перевести 73 страницы с украинского на английский.
Максимальное наполнение страницы: 2000 символов без пробелов. Есть много страниц с картинками, формулами (их, естественно, не нужно переводить если состоят из англ. символов). Желательно указывать цены за определенное количество символов.
Срок: до конца марта (желательно раньше).
Подача заявки: отзыв внизу + пробный перевод в личные сообщения (с пометкой "пробный перевод" в теме).
Просьба в личных сообщениях и т.п. не сорить.
Исполнитель будет выбран по соотношению цена/качество (и то и другое важно).
Возможна оплата частями (по ходу выполнения работы).
Если какие-то термины будут непонятны по ходу выполнения работы - возможна консультация заказчика.
Выбранный исполнитель
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