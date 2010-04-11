Укр.-англ. перевод; нефтепромышленное оборудование

Нужно перевести 73 страницы с украинского на английский.

Максимальное наполнение страницы: 2000 символов без пробелов. Есть много страниц с картинками, формулами (их, естественно, не нужно переводить если состоят из англ. символов). Желательно указывать цены за определенное количество символов.

Срок: до конца марта (желательно раньше).

Подача заявки: отзыв внизу + пробный перевод в личные сообщения (с пометкой "пробный перевод" в теме).

Просьба в личных сообщениях и т.п. не сорить.

Исполнитель будет выбран по соотношению цена/качество (и то и другое важно).

Возможна оплата частями (по ходу выполнения работы).

Если какие-то термины будут непонятны по ходу выполнения работы - возможна консультация заказчика.