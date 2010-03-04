Приватный проект для Егоренко Антона

Необходим был срочный перевод сайта на английский и шведский языки, поэтому выбирали работника на угад, но не прогадали! Перевод был сделан очень быстро и доступно представлен (это тоже было важно, так как переводился сайт). Периписка была очень легкой, без лишнего, все по существу дела. Рекомендуем Антона, как лицо весьма отвественное за качество тех услуг, которые он предлагает. Однозначно, что впредь по данному направлению будем обращаться только к нему.