Приватный проект для Егоренко Антона

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Завершен1 заявка145 просмотров

Перевести сайт с русского на шведский и английский языки.

15 лет назад
erkki
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад
$25
1 день
Необходим был срочный перевод сайта на английский и шведский языки, поэтому выбирали работника на угад, но не прогадали! Перевод был сделан очень быстро и доступно представлен (это тоже было важно, так как переводился сайт). Периписка была очень легкой, без лишнего, все по существу дела. Рекомендуем Антона, как лицо весьма отвественное за качество тех услуг, которые он предлагает. Однозначно, что впредь по данному направлению будем обращаться только к нему.
Отличный заказчик! Четкое задание, без воды и лишьних слов, приятен в общении, своевременная оплата! Буду рад сотрудничать в будущем и всем РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад

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