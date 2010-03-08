Проверить перевод

Есть англоязычная версия сайта. Надо проверить тексты на предмет опечаток, ошибок, неправильно употребленных выражений и т.д. Общий объем текста - около 12 страниц печатного текста (около 20тыс. символов, включая пробелы).

После проверки дать отчет в таком виде:

Адрес страницы + исправленный текст для этой страницы (в отдельном документе Word). Чтобы по этому отчету потом человек мог внести правки в контент сайта.

Вот пример страницы:

http://afmc.ru/eng/

Полный перечень страниц с английским текстом выдам после договоренности с исполнителем.