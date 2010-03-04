Нужно перевести текст на английский язык (5000 знаков). Текст будет размещён на главную страницу интернет магазина одежды.
Перевод договора рус -> англ
Договор 1562 знака без пробелов (половина - координаты сторон).
Заявки сразу с ценой и сроком, пожалуйста.
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