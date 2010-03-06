Перевод сайтов

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Завершен8 заявок266 просмотров

Есть сайт 3 язычный - просто установлены 3 джумлы на одном сайте в разных акталогах.

Необходимо перевести на указанные языки сайты - все системные слова, локализовать модули, если необходимо

Контетн основной переведен.

Joomla
15 лет назад
fgroup
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Спасибо, первый принял - первый сделал :) Ответственный исполнитель
Отличный заказчик, не первый раз с ним работаю и буду рад сотрудничеству в дальнейшем, спасибо за работу!!!

Заявки фрилансеров

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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