Перевести на русский мод для IP.Board 3.0.x-Форумы

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Закрыт6 заявок240 просмотров

Перевод на русский язык модуля на форумы Invision Power Board

Вот сам мод:

http://studio-klass.ru/topic/2618-e30-ibeconomy-10/

15 лет назад
niksav
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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