Нужен перевод на итальянский, немецкий и испанский

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Завершен12 заявок349 просмотров

Требуеться профессиональный ручной перевод русского языка на итальянский, немецкий и испанский

Количество 4000 8000 символов

Пишите в личку или в ICQ 598693382

15 лет назад
Denisergey
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$60
5 дней
Все сделано качественно и в сроки Спасибо
Сергей - приятнейший человек, четкая оплата, здоровское общение. Очень приятно было сотрудничать. Надеюсь, не в последний раз.

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MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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