Перевод части lang-pack для phpFox CMS

$10
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Завершен2 заявки268 просмотров

Добрый день.

Нужно перевести часть ленг-пака для phpFox CMS. Нужные для перевода файлы в приложении.

Требуется более-менее вдумчивый перевод, приветствуется опыт перевода cms'ок, скриптов, итп.

Проект некоммерческий - поэтому могу предложить только 10 USD.

Срок выполнения - до 20.00 8 марта по Московскому времени. (лучше раньше).

Заявки в проекте скрыты.

Просьба ознакомиться с приложением. Переводить лучше с использованием какого-либо редактора (например, Notepad ++, phpDesigner, или другие подобные) - так будет удобнее. Будет отдельно подсвечиваться код и тексты для перевода.

(Например, в Notepad++ нужно будет переводить весь текст, который выделяется черным и оранжевым цветом).

15 лет назад
deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

vlad_saul
Владимир 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Владимиром, рекомендую. Ответственный исполнитель и отличное качество перевода. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством с Диной. Хороший работодатель. Всегда на связи, быстрая консультация по всем возникающим вопросам. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

vlad_saul
Владимир 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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