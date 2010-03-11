Требуеться профессиональный ручной перевод русского языка на итальянский, немецкий и испанский Количество 4000 8000 символов Пишите в личку или в ICQ 598693382
Перевод части lang-pack для phpFox CMS
Добрый день.
Нужно перевести часть ленг-пака для phpFox CMS. Нужные для перевода файлы в приложении.
Требуется более-менее вдумчивый перевод, приветствуется опыт перевода cms'ок, скриптов, итп.
Проект некоммерческий - поэтому могу предложить только 10 USD.
Срок выполнения - до 20.00 8 марта по Московскому времени. (лучше раньше).
Заявки в проекте скрыты.
Просьба ознакомиться с приложением. Переводить лучше с использованием какого-либо редактора (например, Notepad ++, phpDesigner, или другие подобные) - так будет удобнее. Будет отдельно подсвечиваться код и тексты для перевода.
(Например, в Notepad++ нужно будет переводить весь текст, который выделяется черным и оранжевым цветом).
Выбранный исполнитель
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