Перевод части lang-pack для phpFox CMS

Добрый день.

Нужно перевести часть ленг-пака для phpFox CMS. Нужные для перевода файлы в приложении.

Требуется более-менее вдумчивый перевод, приветствуется опыт перевода cms'ок, скриптов, итп.

Проект некоммерческий - поэтому могу предложить только 10 USD.

Срок выполнения - до 20.00 8 марта по Московскому времени. (лучше раньше).

Заявки в проекте скрыты.

Просьба ознакомиться с приложением. Переводить лучше с использованием какого-либо редактора (например, Notepad ++, phpDesigner, или другие подобные) - так будет удобнее. Будет отдельно подсвечиваться код и тексты для перевода.

(Например, в Notepad++ нужно будет переводить весь текст, который выделяется черным и оранжевым цветом).