Англизировать Интернет-страничку

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Завершен9 заявок266 просмотров

Интернет-страница (см. приложение) требует аккуратного перевода на английский.

452 слова 3132 знака с пробелами.Оплата с аккаунта. Ваши предложения?

15 лет назад
brodo
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
15 лет назад
$11
1 день
Быстро, качественно, недорого. Идеальный набор. Спасибо, Анна.
Алексей - замечательный работодатель! Четкое задание, своевременная оплата. Очень довольна сотрудничеством и надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
15 лет назад

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