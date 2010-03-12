Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция в приложении http://exclusiv-store.com/files/test.doc ТЕСТ ...
Англизировать Интернет-страничку
Интернет-страница (см. приложение) требует аккуратного перевода на английский.
452 слова 3132 знака с пробелами.Оплата с аккаунта. Ваши предложения?
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