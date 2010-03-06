Перевод с русского на английский

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Закрыт21 заявка432 просмотра

Нужна помощь (консультация) по переводу текста с русского на английский язык. Необходимо произвести проверку текста и грамотно выстроить несколько предложений. Объем небольшой.

15 лет назад
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Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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