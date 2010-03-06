Необходим перевод 1 страницы текста на английский. Общий объём: 2050 символов с пробелами. Интернет-новость. Текст довольно простой. Перевод необходим как можно быстрее. Оплата ...
Перевод с русского на английский
Нужна помощь (консультация) по переводу текста с русского на английский язык. Необходимо произвести проверку текста и грамотно выстроить несколько предложений. Объем небольшой.
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