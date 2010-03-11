Перевести текст с русского на английский

$50
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Завершен33 заявки468 просмотров

Нужно перевести несколько текстов с русского на английский, объем 16000 знаков, текст не узкоспециализированный.

15 лет назад
suhurmash
Талалаев 
64 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад
$40
1 день
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Заявки фрилансеров

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад

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