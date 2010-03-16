Письменный перевод бизнес-корреспонденции DE<>RU

$250
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Завершен14 заявок311 просмотров

Письменный перевод бизнес-корреспонденции DE

Большим преимуществом будет навык последовательного устного перевода телефонных переговоров в направлении DE

15 лет назад
Dogwalk
Иван 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

selden2
Денис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Перевод качественный и в срок.
Корректный заказчик. Мой опыт - положительный.

Заявки фрилансеров

selden2
Денис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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