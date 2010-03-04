Перевести на английский язык 50 стр.

Нужно Перевести на Английский язык 50 ст. Текст предназначен для сайта о финансах и инвестициях ...

Есть тестовое задание для перевода одной страницы - для того что бы убедится является переводчик профессионалом в этом деле - (и не использует ли он спец. комп. программы)

Предоплаты нет ! Так как имеются негативные последствия предоплат.