Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую работу по латыни (см. вложение).
Перевести на английский язык 50 стр.
Нужно Перевести на Английский язык 50 ст. Текст предназначен для сайта о финансах и инвестициях ...
Есть тестовое задание для перевода одной страницы - для того что бы убедится является переводчик профессионалом в этом деле - (и не использует ли он спец. комп. программы)
Предоплаты нет ! Так как имеются негативные последствия предоплат.
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