Перевод с итальянского, право – срочно!

Срочно требуются переводчики с итальянского языка. Необходимо перевести исковое заявление, по одной странице на переводчика до 21.00 по МСК. Также нужен редактор.

Ставка – 8 USD за 1800 зн. с пробелами за перевод. 3 USD за редактуру. Оплата WebMoney в течение суток после выполнения.

Оставляйте Skype или ICQ и E-mail.