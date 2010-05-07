Нужно перевести текст с английского на русский. Приоритет отдаю цене за работу и времени (нужно в ближайшие часы). Поэтому указывайте пож-та цену и срок. Текст в архиве: http://narod.ru/disk/18652404000/perevod.rar.html
Диплом по экологии 2(приват для Герасименко Ирины)
Диплом по экологии 2 (приват для Герасименко Ирины)
Тема дипломной работы: "Сравнительный анализ экологии и биологии двух видов кошачьих"
Требуется продолжить данный проект
Объём всей дипломной работы до 120 страниц.
Оплата работы после выполнения заказа.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Интернет-страница (см. приложение) требует аккуратного перевода на английский. 452 слова 3132 знака с пробелами.Оплата с аккаунта. Ваши предложения?Завершен15 лет назад
- $54
Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция в приложении http://exclusiv-store.com/files/test.doc ТЕСТ ...Завершен15 лет назад
Нужна помощь (консультация) по переводу текста с русского на английский язык. Необходимо произвести проверку текста и грамотно выстроить несколько предложений. Объем небольшой.Переводы21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходим перевод 1 страницы текста на английский. Общий объём: 2050 символов с пробелами. Интернет-новость. Текст довольно простой. Перевод необходим как можно быстрее. Оплата ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно перевести несколько текстов с русского на английский, объем 16000 знаков, текст не узкоспециализированный.Завершен15 лет назад
- $12
Требуется качественный перевод трех небольших текстов. 1) О компании 1470 знаков без пробелов 2) Главная страница 1233 без пробелов 3) Faq 1470 пробелов Тексты связаны с тематикой Форекс, без сложных технических ...Завершен15 лет назад
- $250
Письменный перевод бизнес-корреспонденции DE Большим преимуществом будет навык последовательного устного перевода телефонных переговоров в направлении DEЗавершен15 лет назад
- $100
Нужно Перевести на Английский язык 50 ст. Текст предназначен для сайта о финансах и инвестициях ... Есть тестовое задание для перевода одной страницы - для того что бы убедится ...Переводы21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить небольшую работу по латыни (см. вложение).Завершен15 лет назад