Диплом по экологии 2 (приват для Герасименко Ирины)

Конечно, по этой теме я уже обращался к Ирине за помощью и вновь повторно заказал работу. Проект оказался более масшабным по сравнению с первоначальной информацией. Периодически возникали новые дополнения у клиента, и со всеми вопросами Ирина справлялась грамотно и оперативно!!! Всегда на связи, вопросы по работе решаются быстро! Ирина серьёзный фрилансер, действительно переживающий за качество работы. Поэтому заслуженные 10 баллов и все мои самые лучшие рекомендации!!!!! Сам буду в дальнейшем обращаться к её услугам при размещении проектов. Ещё раз спасибо за сотрудничество и полную поддержку!!!!!! С уважением, Константин.