Диплом по экологии 2(приват для Герасименко Ирины)

$120
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Завершен2 заявки155 просмотров

Диплом по экологии 2 (приват для Герасименко Ирины)

Тема дипломной работы: "Сравнительный анализ экологии и биологии двух видов кошачьих"

Требуется продолжить данный проект

Объём всей дипломной работы до 120 страниц.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$120
7 дней
Конечно, по этой теме я уже обращался к Ирине за помощью и вновь повторно заказал работу. Проект оказался более масшабным по сравнению с первоначальной информацией. Периодически возникали новые дополнения у клиента, и со всеми вопросами Ирина справлялась грамотно и оперативно!!! Всегда на связи, вопросы по работе решаются быстро! Ирина серьёзный фрилансер, действительно переживающий за качество работы. Поэтому заслуженные 10 баллов и все мои самые лучшие рекомендации!!!!! Сам буду в дальнейшем обращаться к её услугам при размещении проектов. Ещё раз спасибо за сотрудничество и полную поддержку!!!!!! С уважением, Константин.
Работать с Константином мне очень понравилось. Очень приятно общаться, четкая постановка проблемы, всегда отвечает на все письма и вопросы, платит без задержек. Надеюсь мы совместно выполним еще не один проект. Еще раз благодарю за приятное общение. Рекомендую всем с ним работать!

Заявки фрилансеров

izya13
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16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад

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