Корректировка перевода

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Завершен7 заявок380 просмотров

Что есть:

Файл в Excel — фраза на английском - рядом на русском (машинный перевод).

Необходимо:

Подправить машинный перевод на нормальный русский язык.

Тематика - интерфейс управления сайтом.

Объем - 1900 фраз (бывает 1 слово, словосочетание, реже - короткое предложение)

Срочно!

В отклике укажите срок и стоимость.

Отрывок - в приложенном файле.

15 лет назад
Texor
Den 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Сложный технический перевод по тематике интерфейсы был выполнен профессионально и точно в срок. Результат очень качественный.
Сотрудничество оставило приятные впечатления. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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