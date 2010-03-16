Перевод 4 статей на разные языки

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен22 заявки478 просмотров

Необходимо сделать перевод 4-х одинаковых статей по смыслу, но с разными стилями написания. Перевести необходимо на 6 языков:

1. Английский (отменен)

2. Испанский

3. Итальянский

4. Французкий

5. Арабский

6. Китайский

Все тексты не больше страницы (3-4 000 знаков), тематика "торрент клиент".

Указывайте свою цену за перевод + языки на которые сможете перевести.

15 лет назад
GoshaRoot
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

valentina1985
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Приятно было работать с Валентиной, выполнила перевод статей очень быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Георгием работали в первый раз по постоплате. Сотрудничеством осталась очень довольна, заказчик оказался надежным, вежливым и корректным. Оплата была произведена сразу же после сдачи перевода, как и договаривались. Буду рада продолжить наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

valentina1985
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Корректный перевод форума Discuz на русский язык.

    Приветствую всех! Требуется корректный, не машинный перевод форумного бесплатного движка Duscuz! 7.2 на русский язык. Доступны версии на английском и китайском. http://www.sendspace.com/file/1z1p5t - английская версия (в архиве Ucenter английский, без которого ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод с итальянского, право – срочно!

    Срочно требуются переводчики с итальянского языка. Необходимо перевести исковое заявление, по одной странице на переводчика до 21.00 по МСК. Также нужен редактор. Ставка – 8 USD за 1800 зн. с пробелами за перевод. ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корректировка перевода

    Что есть: Файл в Excel — фраза на английском - рядом на русском (машинный перевод). Необходимо: Подправить машинный перевод на нормальный русский язык. Тематика - интерфейс управления сайтом. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Диплом по экологии 2(приват для Герасименко Ирины)

    $120

    Диплом по экологии 2 (приват для Герасименко Ирины) Тема дипломной работы: "Сравнительный анализ экологии и биологии двух видов кошачьих" Требуется продолжить данный проект Объём всей дипломной ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевести текст с английского на русский

    Нужно перевести текст с английского на русский. Приоритет отдаю цене за работу и времени (нужно в ближайшие часы). Поэтому указывайте пож-та цену и срок. Текст в архиве: http://narod.ru/disk/18652404000/perevod.rar.html

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Англизировать Интернет-страничку

    Интернет-страница (см. приложение) требует аккуратного перевода на английский. 452 слова 3132 знака с пробелами.Оплата с аккаунта. Ваши предложения?

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод инструкции мед прибора на английский

    $54

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция в приложении http://exclusiv-store.com/files/test.doc ТЕСТ ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Нужна помощь (консультация) по переводу текста с русского на английский язык. Необходимо произвести проверку текста и грамотно выстроить несколько предложений. Объем небольшой.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад