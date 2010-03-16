Перевод 4 статей на разные языки

С Георгием работали в первый раз по постоплате. Сотрудничеством осталась очень довольна, заказчик оказался надежным, вежливым и корректным. Оплата была произведена сразу же после сдачи перевода, как и договаривались. Буду рада продолжить наше сотрудничество.