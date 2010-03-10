Требуется быстро перевести инструкцию.
Корректный перевод форума Discuz на русский язык.
Приветствую всех!
Требуется корректный, не машинный перевод форумного бесплатного движка Duscuz! 7.2 на русский язык.
Доступны версии на английском и китайском.
http://www.sendspace.com/file/1z1p5t - английская версия (в архиве Ucenter английский, без которого эта версия отказывается работать. его переводить не нужно )
http://www.comsenz.com/downloads/install/discuz#down_open - китайская версия
В дальнейшем возможны переводы плагинов и модулей.
Интересует цена вопроса.
Заявки фрилансеров
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