Корректный перевод форума Discuz на русский язык.

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Закрыт9 заявок262 просмотра

Приветствую всех!

Требуется корректный, не машинный перевод форумного бесплатного движка Duscuz! 7.2 на русский язык.

Доступны версии на английском и китайском.

http://www.sendspace.com/file/1z1p5t - английская версия (в архиве Ucenter английский, без которого эта версия отказывается работать. его переводить не нужно )

http://www.comsenz.com/downloads/install/discuz#down_open - китайская версия

В дальнейшем возможны переводы плагинов и модулей.

Интересует цена вопроса.

15 лет назад
Yarius
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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