Технический перевод на анлгиский

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Закрыт23 заявки376 просмотров

Здравствуйте,в приложении пример каталога в Пдф.

Примерно такого плана весь текст.

Жду от Вас предложения по цене за одну страницу ворд (1000 символов).

Опыт в данной сфере обязателен !

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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